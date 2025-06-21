Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 98-77 yendi

ÜÇÜNCÜ MAÇTA BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu 98-77’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla seride durum 2-1’e geldi. Dördüncü maç, yeniden Beşiktaş’ın ev sahipliğinde yapılacak. Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin bu karşılaşması, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli takım, müsabakaya Nigel Hayes, McCollum ve Emre Ekşioğlu ile hızlı bir başlangıç yaparak 7-0’lık bir seri yakaladı. Siyah-beyazlılar müsabakada ilk sayısını Berk Uğurlu ile bulurken, Jonah Mathews ise 3 sayılık atışla karşılık verdi. Fenerbahçe, hücumda isabetsiz atışlar yapınca, ilk dakikalarda durumu eşitledi.

İLK ÇEYREKTE BEŞİKTAŞ’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Mathews’ın turnikesiyle ilk kez öne geçen Beşiktaş, ekibin potasındaki farkı artırdı ve 3 dakika 2 saniye kala 14-0’lık bir seri çıkardı. Metecan Birsen’in serbest atıştan bulduğu sayıyla bu seri sona erdi ve siyah-beyazlılar ilk çeyreği 22-9’la tamamladı. 2. çeyreğe ise iki takımın pota altından bulduğu basketlerle başlandı. Beşiktaş, takımın yıldızları Allman, Plavsic ve Needham ile farkı açarak durumu 50-31’e getirdi. Fenerbahçe, uzun süre sonra ilk basketini Wade Baldwin ile bulurken, sarı-lacivertliler 3 hücumda 8 sayı kaydetti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARKI KORUYORLAR

İkinci yarı Melih Mahmutoğlu’nun turnikesi ile başlarken, ilk 3 dakikada karşılıklı basketler izleyicilere sunuldu. Sarı-lacivertliler, Khem Birch ile sayılar bulurken, Sleva’nın üç sayılık isabetine Baldwin yanıt verdi. Beşiktaş, hücumlardan boş dönen rakibe karşı Mathews ile bir 3’lük daha bularak farkı 18’e çıkardı ve 3. periyodu 72-56 ile tamamladı. Son çeyrek Marko Guduric’in 3 sayılık basketi ile başlarken, Beşiktaş, Plavsic ve Mathews ile etkili oyununu sürdürerek son 4 dakikaya 16 sayılık avantajla girdi.

MATCH’İN YILDIZLARI

Jonah Mathews, son bölümde üst üste 3 sayılık atışlar yapmaya devam ederek takımına büyük katkı sağladı ve 25 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Yiğit Arslan da 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe’de ise Devon Hall ve Wade Baldwin, 14’er sayıyla mücadelelerini tamamladı. Final serisinin 4. maçı 23 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

MAÇIN KADROLARI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş: Berk Uğurlu 7, Derek Needham 4, Dustin Sleva 6, Jonah Mathews 25, Emanuel Terry 4, Yiğit Arslan 22, Kyle Allman 7, Conor Morgan 7, Uros Plavsic 14

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 2, Errick McCollum 7, Marko Guduric 13, Emre Ekşioğlu 3, Khem Birch 7, Devon Hall 14, Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 3, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 8

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 22-9 (Beşiktaş lehine)

Devre: 50-31 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 72-56 (Beşiktaş lehine)

5 faulle çıkanlar: Wade Baldwin (33.24) (Fenerbahçe), Needham (35.36), Sleva (38.26) (Beşiktaş) – İSTANBUL