Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Deplasmanda Yendi

FERNERBAÇE’YE KARŞI TARİHİ GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda son galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde aldıktan sonra, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile bu hasrete son verdi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen maçta Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

SOLSKJAER’İN İLK DERBİSİNDE GALİBİYET

Beşiktaş kariyerinde Fenerbahçe ile ilk kez karşılaşan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu zor maçı kazanarak takımına zafer yaşattı. Mircea Lucescu’nun ardından, Kartal’ın başında yabancı bir teknik direktör olarak Fenerbahçe’ye karşı galibiyet elde eden ilk isim oldu.

KÖTÜ GİDİŞATA SON NOKTA

Fenerbahçe’ye karşı bu galibiyetle Beşiktaş, uzun zamandır devam eden kötü gidişata da son vermiş oldu. Beşiktaş taraftarları için bu galibiyet, hem takımın morallerini yükseltti hem de tarihsel bir başarı olarak kayıtlara geçti.