Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Mağlup Etti.

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE TARAFTAR DESTEĞİ

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko’yu 72-62 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi ve basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven, taraftar desteğinin önemine değindi. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ardından konuşan Arseven, “Öncelikle büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bizim en büyük itici gücümüz bu.” dedi. Ayrıca, taraftarların arkasında olduğu sürece kaybetmeyecekleri bir maç olmadığını vurguladı.

LİG HEDEFİ VE GALİBİYET SERİSİ

Özkan Arseven, ligde en son Fenerbahçe’ye kaybettiklerini hatırlatarak 14 galibiyet serisinin anlamına dikkat çekti. “Burada geçen sezon da yine Fenerbahçe galibiyetimiz var. Bizim yenemeyeceğimiz takım yok.” diyen Arseven, şu an iki THY Avrupa Ligi takımı arasında ikinci sırada bulunduklarını da belirtti. Hedeflerinin Beşiktaş’a bir kupa kazandırmak olduğunu ekleyen Arseven, “Önümüzde iki maç var. Bu galibiyetle beraber ikinciliği garantiledik. Sezon sonunda da şampiyon olup, Beşiktaş camiasına kupayı hediye etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

TARAFTARIN ROLÜ VE GÜZEL ATMOSFER

Beşiktaş Fibabanka kaptanı Yiğit Arslan, taraftarlarının desteğiyle aldıkları güzel galibiyetten bahsetti. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki atmosferin Beşiktaş’a yakıştığını dile getirerek, “Çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş’ın büyüklüğüne yaraşır bir atmosfer vardı.” ifadelerini kullandı. Arslan, önemli bir rakiple karşılaştıklarını ve onların Dörtlü Final’de başarılı olmalarını dilediklerini belirtirken, takım olarak daima en iyi şekilde mücadele ettiklerini aktardı.

GALİBİYET SERİSİ VE TAKIM RUHU

Üst üste alınan 14. galibiyetle ilgili sorulara ise Arslan, “Kolay kolay olmayacak seriler bunlar. Biz takım olarak iyi çalışıyoruz.” yanıtını verdi. Takımın iyi yönetildiğini ve aile olmanın önemine değinen tecrübeli oyuncu, bu ruhu sezon sonuna kadar sürdürmeyi umduklarını belirtti. “İnşallah serimize de devam edebiliriz.” diyerek hedeflerinin uzun vadeli olduğunu ifade etti.