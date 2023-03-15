Beşiktaş, Fenerbahçeli oyuncuya talip çıktı

Şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, Fenerbahçe’de forma giyen tecrübeli stoper Serdar Aziz’e talip oluyor.
por Toto Süper Lig’de 46 puanla lider Galatasaray’ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş’ta gelecek sezorun transfer çalışmaları devam ediyor…
Siyah-Beyazlılar sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Romain Saiss ve Welinton’un yerine ezeli rakibi Fenerbahçe’de forma giyen Serdar Aziz’i gündemine aldı.
Takvim’in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor’dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın’ın gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken, Beşiktaş’ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Kara Kartal’ın, Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 2025’te sona erecek Serdar Aziz’le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor.