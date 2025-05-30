Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray’ı 91-75 Yendi

BEŞİKTAŞ FİBABANKA DERBİYİ KAZANDI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ali Şakacı

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 19, Needham 16, Mathews 19, Terry 8, Sleva 5, Yiğit Arslan 2, Allman 14, Morgan 6, Plavsic, Kerem Kuthan Konan 2

Galatasaray: Young 8, Palmer 14, Wallace 4, Göksenin Köksal 2, Delgado 1, Cummings 11, Izundu 18, Buğrahan Tuncer 10, Blumbergs 7, Sadık Emir Kabaca 1.

1. periyot: 26-21

Devre: 46-40

3. periyot: 71-51

Beş faulle çıkan: 38.29 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)

BASKETBOLDA PLAY-OFF HEYECANI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide ağırladığı Galatasaray’ı 91-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maça etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikada 10-1’lik üstünlüğü yakaladı. Savunmadaki iyi performansıyla dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, Galatasaray’ın top kayıplarından yararlanarak sayılar bulmaya devam etti ve 4. dakikada farkı 14’e çıkardı: 15-1. Mathews’ın skor katkısıyla oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş, 6. dakikayı 24-6 önde kapattı.

İlk çeyreğin ortalarına geldiğinde Galatasaray, pota altından bulduğu sayılarla 12-0’lık bir seri yakalayıp farkı 6 sayıya düşürdü: 24-18. Beşiktaş, ilk çeyreği 26-21’lik üstünlükle tamamladı. Hücumda temposunu kaybeden siyah-beyazlılar karşısında Cummings ile sayılar bulan Galatasaray, 12. dakikada öne geçmeyi başardı: 26-28. Ancak Beşiktaş, Sleva ve Berk İbrahim Uğurlu ile üst üste sayılar bularak yeniden öne geçti ve 14. dakikada farkı 7 sayıya çıkararak 35-28 yaptı. İlk yarı sona ermeden önce Beşiktaş, soyunma odasına 46-40 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, taraftarının desteğiyle hızlı bir başlangıç yaptı. Galatasaray’ın yaptığı top kayıplarını fırsata çeviren siyah-beyazlılar, 26. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 61-44. Beşiktaş, final periyoduna da 20 sayılık avantajla girmeyi başardı: 71-51. Son çeyrekte, skor ve oyun hakimiyetini elinde tutan Beşiktaş, derbiyi 91-75 kazanarak serideki avantajını sağladı. Serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Ayrıca, Houston Rockets’ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de derbiyi tribünden takip etti.