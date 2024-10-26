Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka’yı Yendi

MAÇIN SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında karşılaştığı Karşıyaka’yı 89-82’lik skorla mağlup etti. Bu sonuç, Beşiktaş’ın ligdeki performansı açısından önemli bir galibiyet oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Maçın yönetiminde ise Hüseyin Çelik, Tolga Edis ve Polat Parlak hakemlik yaptı. Bu üçlü, karşılaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağladı. Beşiktaş, bu zaferle ligin üst sıralarında yer almak için önemli bir adım atmış oldu.