Beşiktaş Fibabanka Onvo’yu Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 95-84 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7. karşılaşmasında 5. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Onvo Büyükçekmece Basketbol, ligde 6. kez yenilme durumu ile karşılaştı.

MAÇIN OYNANDIĞI SALON

Karşılaşma, BJK Fibabanka spor salonunda gerçekleşti. Takımlar arasındaki bu mücadele, her iki ekip için de kritik bir öneme sahipti. Beşiktaş, bu sonuçla beraber ligdeki konumunu güçlendiriyor.