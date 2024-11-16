More
Spor

Beşiktaş Fibabanka Onvo’yu Yendi

besiktas-fibabanka-onvo-yu-yendi

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 95-84 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7. karşılaşmasında 5. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Onvo Büyükçekmece Basketbol, ligde 6. kez yenilme durumu ile karşılaştı.

MAÇIN OYNANDIĞI SALON

Karşılaşma, BJK Fibabanka spor salonunda gerçekleşti. Takımlar arasındaki bu mücadele, her iki ekip için de kritik bir öneme sahipti. Beşiktaş, bu sonuçla beraber ligdeki konumunu güçlendiriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hesap Vakti: Yenidoğan Çetesi Yargılanıyor!

Bebek ölümlerine yol açan "yenidoğan çetesi"nin duruşmaları yarın başlıyor. 47 sanığın yargılandığı davada, 10 bebeğin ölümü ve haksız kazanç iddiaları ele alınacak.
Gündem

“Osimhen’in Galatasaray Deneyimi: Beklenmedik Duygular”

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, takımındaki tecrübeleriyle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.