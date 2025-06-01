Beşiktaş Final İçin Hazırlanıyor

PLAY-OFF YARI FİNALİNE YÜKSELİŞ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes ile karşılaşacak. Başantrenör Dusan Alimpijevic, takımın en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti. Sırp başantrenör, play-off çeyrek finalinde Galatasaray’ı 107-85 yenerek seriyi 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından basına önemli açıklamalarda bulundu. Alimpijevic, “Çok iyi bir iş ortaya koyduk. İlk olarak ligde normal sezonu ikinci sırada bitirdik. Yarı finale yükseldik ama şu an kutlama yapma zamanı değil çünkü biz küçük bir kulüp değiliz. Ev sahibi avantajına sahibiz. Yarı finale en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

ÇEYREK FİNAL PERFORMANSI

Siyah-beyazlı oyuncu Yiğit Arslan, çeyrek final serisinin kendileri açısından olumlu geçtiğini ifade etti. Arslan, “Konuştuğumuz şeyleri sahaya yansıtabildik. Önemli bir kulübü temsil ediyoruz. Anadolu Efes serisinde de neyi temsil ettiğimizin bilincinde olacağız. Saha avantajını da tribün desteğiyle kullanacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama kutlama yapacağımız bir şey yok. Önümüzde yarı final serisi var.” dedi.