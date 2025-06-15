Beşiktaş Finale Yükseldi, Anadolu Efes’i Aştı

BEŞİKTAŞ FINALLERDE

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde, Beşiktaş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. 5. ve son maçta Beşiktaş, rakibini 82-75’lik bir skorla mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi ve finale adını yazdırdı. 8 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş, büyük bir başarı elde etti.

FİNAL EŞLEŞMESİ FENERBAHÇE İLE

Play-off final serisinde Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Final serisi, Fenerbahçe’nin ev sahibi avantajıyla başlayacak. 4 galibiyete ulaşacak ekip, şampiyon olma unvanına sahip olacak.

MAÇIN DETAYLARI

Mücadelede hakemlik görevini Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik üstlendi. Beşiktaş’ta Mathews 28, Yiğit Arslan 17, Needham 6 ve diğer oyuncular takıma katkı sağladı. Anadolu Efes’te ise Dozier 21, Larkin 11 ve Poirier 9 sayı kaydetti. Maçın periyotları şu şekilde sonuçlandı: 1. Periyot: 21-17, Devre: 48-40, 3. Periyot: 66-61. Beşiktaş’tan Sleva, 39.56 dakikada 5 faulle oyundan çıkarıldı.