Haberler

Beşiktaş GAİN, Erokspor’u 90-70 Yendi

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TURNUVADA BEŞİKTAŞ ZAFER KAZANDI

Antalya’da gerçekleştirilen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin takımlarından Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor’u 90-70’lik bir skorla mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlılar, 28-17’lik bir avantajla tamamladı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

Beşiktaş GAİN, devre arasına 51-32’lik bir skorla üstün girdi. Üçüncü çeyrekte de rakibine karşı 64-51’lik bir üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 90-70 kazanarak turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

TURNUVANIN DEVAMI VE MAÇ PROGRAMI

Yarın düzenlenecek olan Tofaş-Beşiktaş GAİN ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom karşılaşmalarıyla devam edecek olan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.
Haberler

Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.