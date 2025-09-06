Beşiktaş GAİN, Erokspor’u 90-70 Yendi

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TURNUVADA BEŞİKTAŞ ZAFER KAZANDI

Antalya’da gerçekleştirilen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin takımlarından Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor’u 90-70’lik bir skorla mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlılar, 28-17’lik bir avantajla tamamladı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

Beşiktaş GAİN, devre arasına 51-32’lik bir skorla üstün girdi. Üçüncü çeyrekte de rakibine karşı 64-51’lik bir üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 90-70 kazanarak turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

TURNUVANIN DEVAMI VE MAÇ PROGRAMI

Yarın düzenlenecek olan Tofaş-Beşiktaş GAİN ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom karşılaşmalarıyla devam edecek olan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.