Beşiktaş, Galatasaray’a Deplasmanda Başarısızlığını Sürdürüyor

BEŞİKTAŞ’IN GALATASARAY MAÇI HEYECANI

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında siyah-beyazlı takım Beşiktaş, pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, namağlup unvanını ezeli rakibi karşısında korumak istiyor.

KARA KARTAL’IN DEPLASMAN SERİSİ

Son 7 maçında Galatasaray’a karşı galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, Aslan’a karşı deplasmandaki kötü serisini sonlandırmak için mücadele veriyor. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 7 karşılaşmada zaferle buluşamadı. Ek olarak, RAMS Park’taki son 4 mücadeleyi de kaybeden Beşiktaş, bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.