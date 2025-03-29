Beşiktaş Galatasaray’a Göndermede Bulundu

BEŞİKTAŞ GALATASARAY’I YENEREK TARİHE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Böylece Galatasaray, ligdeki 28 maçlık namağlup serisini kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Beşiktaş’tan dikkat çeken bir davranış sergilendi: Stadyumun ışıkları kapatıldı ve sahaya “Namağlup tek şampiyon” yazısı yansıtıldı.

PANKART AÇILDI, YAZI YANSITILDI

Maç sonrası Tüpraş Stadyumu’nda kale arkası tribününde, “Namağlup tek şampiyon Beşiktaş” yazılı bir pankart açıldı. Aynı anda stadyum zeminine projektörlerle bu ifade yansıtıldı. Bu hareket, Beşiktaş’ın geçmişteki namağlup şampiyonluğuna bir göndermede bulunma olarak değerlendirildi. Siyah-beyazlı takım, 1991-1992 sezonunda ligi yenilgisiz tamamlayarak bu unvana sahip tek takım olarak tarihe adını yazdırmıştı.

Bu galibiyet Beşiktaş’ın puanını 47’ye yükseltmesine ve ligde 4. sıradaki konumunu korumasına yardımcı oldu. Galatasaray ise 71 puanla liderliğini devam ettiriyor fakat namağlup unvanını Dolmabahçe’de bırakmış oldu.