Beşiktaş, Galatasaray’dan Nelsson’u değerlendiriyor

BEŞİKTAŞ’TAN SÜRPRİZ TRANSFER GİRİŞİMİ

Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, stoper pozisyonuna yönelik olarak ezeli rakibi Galatasaray’ın kadrosunda düşünmediği Victor Nelsson’a yöneldi. Beşiktaş, 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun menajeriyle temas kurarak, transfer koşullarını öğrenmeye çalıştı.

NELSSON’UN GALATASARAY MACERASI VE GELECEĞİ

Sezon ortasında Galatasaray’dan Serie A takımı Roma’ya kiralanan Nelsson’un sözleşmesinde bulunan 10+2 milyon euroluk satın alma opsiyonu, Roma tarafından kullanılmadı ve bu opsiyonun geçerlilik süresi sona erdi. Böylece, deneyimli stoper Galatasaray’a geri dönmüş oldu. Roma formasıyla sadece 5 maçta forma şansı bulan Nelsson, tüm sezon boyunca yalnızca 23 karşılaşmada sahada yer aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.