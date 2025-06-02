Haberler

Beşiktaş, Galatasaray’dan Nelsson’u değerlendiriyor

BEŞİKTAŞ’TAN SÜRPRİZ TRANSFER GİRİŞİMİ

Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, stoper pozisyonuna yönelik olarak ezeli rakibi Galatasaray’ın kadrosunda düşünmediği Victor Nelsson’a yöneldi. Beşiktaş, 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun menajeriyle temas kurarak, transfer koşullarını öğrenmeye çalıştı.

NELSSON’UN GALATASARAY MACERASI VE GELECEĞİ

Sezon ortasında Galatasaray’dan Serie A takımı Roma’ya kiralanan Nelsson’un sözleşmesinde bulunan 10+2 milyon euroluk satın alma opsiyonu, Roma tarafından kullanılmadı ve bu opsiyonun geçerlilik süresi sona erdi. Böylece, deneyimli stoper Galatasaray’a geri dönmüş oldu. Roma formasıyla sadece 5 maçta forma şansı bulan Nelsson, tüm sezon boyunca yalnızca 23 karşılaşmada sahada yer aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yeni Yol Partisi HÜDA PAR’ı Ziyaret Etti

Yeni Yol Partisi yönetimi, TBMM Başkanlığı seçimleri öncesi HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Meclis iş birliği ve güncel meseleler ele alındı.
Haberler

Esenler’De Saldırı, İki Gözaltı Var

Esenler'de bir kişi, eski eşinin sevgilisine silahlı saldırı düzenleyerek hayatını kaybetmesine sebep oldu. Eski eş gözaltına alınanlardan biri.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.