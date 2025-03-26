Beşiktaş-Galatasaray Derbilerinde Son 10 Maç Sonuçları

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbi karşılaşmasında sarı-kırmızılılar, 6 galibiyetle 4 galibiyetle önde bulunuyor. Trendyol Süper Lig’in 29. haftası kapsamında Beşiktaş ve Galatasaray, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu iki takım arasında oynanan son derbilerde ise tek bir beraberlik yaşanmamış durumda.

DERBİLERDE GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ

Son 10 karşılaşmada Galatasaray, 6 kez zafer elde ederken, Beşiktaş ise 4 galibiyetle rakibini takip ediyor. Söz konusu mücadelelerin 9’u Süper Lig’den, 1’i TFF Süper Kupa’dan oluşuyor. Siyah-beyazlılar, bu 10 maçta toplamda 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 14 golle cevap vermiş.

SON MAÇLARIN SONUÇLARI

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki son 10 maçın sonuçları ise şu şekilde sıralanıyor:

– 17.01.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 0 (Lig)

– 08.05.2021 Galatasaray: 3 – Beşiktaş: 1 (Lig)

– 25.10.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 1 (Lig)

– 14.03.2022 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 (Lig)

– 05.11.2022 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 (Lig)

– 30.04.2023 Beşiktaş: 3 – Galatasaray: 1 (Lig)

– 21.10.2023 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 (Lig)

– 03.03.2024 Beşiktaş: 0 – Galatasaray: 1 (Lig)

– 03.08.2024 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

– 28.10.2024 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 (Lig)

Bu derbi bilgileri, futbol severler için oldukça dikkat çekici bir tablo sunuyor. İSTANBUL