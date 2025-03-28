Beşiktaş Galatasaray Derbisi 358. Kez

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY TARİHİ RANDEVUSU

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, iki takımın tarihlerindeki 358. randevu olacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce oynanan maçlarda 128 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 115 kez sahadan galip ayrıldı. Müsabaka, yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

LİGDEKİ DURUM

Sezona oldukça başarılı başlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan haftalarda 22 galibiyet ve 5 beraberlikle 71 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile birlikte 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

REKABETİN TARİHİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabet, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı’nda oynanan ve siyah-beyazlıların 2-0’lık galibiyetiyle sonlanan maçla beginmiştir. Geride kalan 357 müsabakanın sonuçları ise sarı-kırmızılıların 128, siyah-beyazlıların ise 115 galibiyet ile sonuçlandı. Aralarında oynanan 114 maçta ise eşitlik sağlandı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplamda 498 gol kaydederken, Beşiktaş ise 470 golle yanıt verdi. Yine iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Galatasaray, 2-1’lik skorla kazandı.

HAKEM VE YARDIMCILAR

Bu prestijli derbiyi yönetecek hakem Yasin Kol, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Kol’un yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olacakken, maçın 4. hakemi de Çağdaş Altay olarak belirlendi.