Beşiktaş Galatasaray Derbisi Başladı

MÜCADELEDE İLK ÇEYREK

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, ev sahibi olarak Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünden sonra iki takım da zaman zaman rakip kaleye tehditler oluşturdu ancak ilk 15 dakikası, tarafların da gol bulamadığı bir şekilde geçiyor.

GOL YOLUNDA TAMAMLAMALAR YETERSİZ

Oynanan bu bölümde, her iki taraf da pozisyonlar yakalamaya çalışsa da, savunmaların etkili müdahaleleri ve kalecilerin başarılı performansı, gol sevinçlerini erteledi. Mücadelede hem Beşiktaş hem de Galatasaray, galibiyet hedefiyle sahada yer alıyor. Berlin’de geçen dakikalar, iki takım için de büyük bir önem taşıyor.