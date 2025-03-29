Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Canlı Nasıl İzlenir?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ İÇİN İLGİ FAZLA

“Beşiktaş Galatasaray derbisi HD, donmadan, şifresiz izleme linki” aramaları internette yoğun ilgi çekiyor. İki takımın zirve mücadelesi milyonlarca futbolseveri ekran başına çekmeyi başarıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı nasıl canlı izleniyor ve hangi platformlar üzerinden takip ediliyor? HD ve kesintisiz yayın için hangi seçenekler mevcut? İşte konuyla ilgili detaylar…

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli şekilde yayınlanacak. Ayrıca, beIN CONNECT, Digiturk Play ve bazı dijital TV platformları üzerinden de yayın takip edilebiliyor. Maç, HD kalitede izleyiciye sunulacak ve yayın öncesinde özel programlarla başlayacak.

UYDU YAYIN AYARLARI

Maçın canlı yayınını izlemek isteyenler için bazı uydu ayarları da dikkat çekiyor: Uydu: Türksat 4A, Frekans: 12378 MHz, Polarizasyon: Yatay (Horizontal), Sembol Oranı (SR): 30000, FEC: 3/4. Bu ayarlarla birlikte canlı maç yayınına erişim sağlanabilir.