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Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Ertelenecek Mi?

Milli ara sonrasında gözler Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi. Beşiktaş – Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta öncesinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenecek mi? Derbi ertelenecek mi? Fanatik Gazetesi’nden Umut Eken’in aktardığına göre; Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir. Kararın Çarşamba gününe kadar netleşmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında görüşmeler yapılacak. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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