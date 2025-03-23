Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Ertelenecek Mi?

Milli ara sonrasında gözler Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi. Beşiktaş – Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta öncesinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenecek mi? Derbi ertelenecek mi? Fanatik Gazetesi’nden Umut Eken’in aktardığına göre; Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir. Kararın Çarşamba gününe kadar netleşmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında görüşmeler yapılacak. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.