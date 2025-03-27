Beşiktaş Galatasaray Derbisi: Muhtemel İlk 11ler

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNE GİDEN YOL

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında, 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu derbi, her iki takımın kalecileri açısından dikkat çekici bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

SARIE-KIRMIZILARIN DOMİNASYONU

Geride kalan 28 haftada yenilgi yaşamayan Galatasaray, iç sahadaki baskın performansını deplasmanda da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, rakipleriyle oynadıkları 13 dış saha maçında sadece 2 kez berabere kalarak, 11 galibiyet elde etti ve toplamda 35 puan topladı. Deplasmanlarda 33 gol atan Galatasaray, yalnızca 13 gol kalesinde gördü. Bu sezon dış sahadaki ilk puan kaybını Atakaş Hatayspor karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak yaşadı. Bir diğer puan kaybı yaşattığı takım ise Kasımpaşa oldu. 85. dakikada 3-2 önde olduğu maçta, Haris Hajradinovic’in golüyle mücadele 3-3 berabere sona erdi.

GALATASARAY’IN ETKİCİ PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı mücadelelerde TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor’u mağlup etti. Ligin en etkili takımı olarak kayıtlara geçen Galatasaray, deplasmanda 33 gol atarken, en farklı galibiyetlerini ise Adana Demirspor ve Kayserispor üzerinde 5-1’lik skorlarla elde etti.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş’ın muhtemel kadrosu şu şekilde: Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile. Galatasaray’ın olası 11’i ise Muslera, Sanchez, Abdulkerim, Eren, Frankowski, Sara, Torreiera, Barış, Yunus, Morata, Osimhen şeklinde.