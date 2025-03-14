Beşiktaş – Galatasaray Derbisi Ne Zaman?

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM

Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Futbolseverler, Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maçı hangi gün ve saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Bu derbi için maç saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Lig derbisi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü yapılacak. Mücadele, 20:30’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek. Taraftarların heyecanla beklediği bu derbi için hazırlıklar da devam ediyor.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Beşiktaş’ta kart sınırındaki oyunculara dikkat çekmek gerekiyor. Mert Günok, Ciro Immobile ve Ersin Destanoğlu, sarı kart sınırında olan oyuncular arasında yer alıyor. Bu oyuncular, Konyaspor ile oynanacak maçta sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray karşısında görev alamayacaklar. Bu durum, derbinin gidişatını da etkileyebilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.