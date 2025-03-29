Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Saat ve Kanal Detayları

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi karşılaşmasının detayları belli oldu. Bu kritik mücadele, 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20:30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

YAYIN KANALI

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Milyonlarca futbolsever, ekran başında bu önemli maçı izleyebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Taraftarların merak ettiği “Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11’ler nasıl olacak?” sorusu üzerine yapılan değerlendirmelerde, her iki takımın kadroları teknik direktörlerin tercihleri doğrultusunda şekilleniyor.

Beşiktaş’ta, Mert Günok kalede yer alacak. Savunma hattında ise Svensson, Paulista, Emirhan Topçu ve Masuaku’nun görev alması bekleniyor. Orta sahada Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız isimlerin forma giymesi planlanıyor. İleri uçta ise Ciro Immobile görev alacak.

Galatasaray cephesinde ise kaleyi deneyimli eldiven Fernando Muslera koruyacak. Savunma oyuncuları arasında Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı bulunacak. Orta sahada en dikkat çeken isimler, Torreira ve Gabriel Sara olacak. Hücum hattında Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi gol yollarında etkili oyuncular sahada yer alacak. Bu derbi, hem şampiyonluk yarışını hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek.