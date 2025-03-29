Spor

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi VAR Hakemi Açıklandı

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BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Merkez Hakem Kurulu, bu akşam saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için VAR hakemini duyurdu. Polonyalı hakem Pawel Pskit, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacakken, AVAR hakemi Onur Özütoprak olacak.

ORTA HAKEM VE YARDIMCILAR

Karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kol olacak. Kol’un yanındaki yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek görev alacak. Ayrıca, dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay bu önemli mücadelede bulunacak. Süper Lig’deki günün diğer maçları için atanmış VAR ve AVAR hakemleri de açıklanmış durumda.

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