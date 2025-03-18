Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Hakem Tartışmaları

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda tartışmalar sürüyor. Bu büyük karşılaşmayı yönetmesi için konuşulan isimler arasında belirsizlik devam ediyor. Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelesini örnek göstererek, derbide yabancı hakemin düdük çalmasını talep ediyor. Galatasaray ise bu meseleyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapmadı. Siyah-beyazlı ekip, “TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın. Talebimiz karşılık bulsun” mesajını Riva’ya ulaştırdı.

FARKLI GÖRÜŞLERİN HAKİMİYETİ

Kararı verecek Türkiye Futbol Federasyonu’nda ise farklı görüşler öne çıkıyor. Kulislerde elde edilen bilgilere göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ona destek veren bazı yöneticiler yerli hakemden yana dururken, yönetimin büyük çoğunluğu yabancı hakem talep ediyor. Son yönetim kurulu toplantısında bu konu tekrar ele alındı ve başkan ile bazı yöneticilerin yerli hakem tercihinde bulunduğu, yönetimin büyük kısmının ise yabancı hakemden yana oy kullandığı öğrenildi. Sadece bir yöneticinin kararsız kaldığı belirtildi.

Kulislerde, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yöneteceği ve bu ismin Halil Umut Meler olacağı konuşuluyor. Bu kritik karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve dev mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.