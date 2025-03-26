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Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Hakem Yasin Kol Görevli

YETKİLİ HAKEMİN KARİYERİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görev alacak hakem Yasin Kol, bu önemli mücadelede kariyerinde ilk kez düdük çalacak. Maç, cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Kol, bu derbide yalnızca kendisi değil, Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek de yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

HAKEMİN DENEYİMİ

Trabzon bölgesine ait olan Yasin Kol, bu sezon 22 maç yöneterek önemli bir deneyim kazanmış durumda. 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 13, 1. Lig’de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maç olmak üzere toplamda 22 karşılaşmada görev aldı. Bunun yanı sıra 8 kez de AVAR hakemi olarak atanmış durumda.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİSİ

37 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray’ın yalnızca Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmışken, Beşiktaş’ın maçlarında yer almadı. Yasin Kol, Beşiktaş’ın en son 14 Ağustos 2022 tarihinde Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

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