Haberler

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Şaşırtan Görüntü

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu önemli maç, zirve yarışını yakından etkiliyor. Beşiktaş, namağlup lider Galatasaray’ı evinde ağırlarken, mücadele öncesi tribünlerdeki bazı görüntüler dikkat çekti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDEKİ İLGİ ÇEKİCİ OLAY

Karşılaşmanın sonucunu merakla bekleyen futbolseverler, ev sahibi ekibin taraftarlarının yanı sıra Galatasaray taraftarlarının da deplasman tribününde yer aldığını gördü. Ancak, sosyal medyada büyük ilgi gören bir görüntüde, stadyuma Kur’an-ı Kerim ile gelen bir Galatasaray taraftarının maç öncesi kutsal kitabı okumaya başladığı dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş, Galatasaray’ı Solskjaer İle Yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek, 2010-2011 sezonundan sonra bu rakibine karşı önemli bir galibiyet aldı.
Haberler

Rafa Silva’nın Galatasaray Performansı Dikkat Çekti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı. Rafa Silva, bu maçta attığı golle toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.