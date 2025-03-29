Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Şaşırtan Görüntü

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu önemli maç, zirve yarışını yakından etkiliyor. Beşiktaş, namağlup lider Galatasaray’ı evinde ağırlarken, mücadele öncesi tribünlerdeki bazı görüntüler dikkat çekti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDEKİ İLGİ ÇEKİCİ OLAY

Karşılaşmanın sonucunu merakla bekleyen futbolseverler, ev sahibi ekibin taraftarlarının yanı sıra Galatasaray taraftarlarının da deplasman tribününde yer aldığını gördü. Ancak, sosyal medyada büyük ilgi gören bir görüntüde, stadyuma Kur’an-ı Kerim ile gelen bir Galatasaray taraftarının maç öncesi kutsal kitabı okumaya başladığı dikkat çekti.