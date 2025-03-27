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Beşiktaş – Galatasaray Derbisinde Yasin Kol Krizi

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ YAKLAŞIYOR

Süper Lig’in 29. haftasında dikkat çeken Beşiktaş – Galatasaray karşılaşması futbolseverlerde büyük bir heyecan oluşturuyor. Bu dev derbi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu önemli maç için Yasin Kol’u hakem olarak atadı. Ancak bu atama, özellikle Beşiktaş cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandı, çünkü siyah-beyazlılar yabancı bir hakem tercih ediyordu.

TFF’NİN HAKEM SEÇİMİ TEPKİ ÇEKTİ

TFF’nin Yasin Kol kararının arka planındaki olaylar da merak konusu oldu. Milliyet Gazetesi’nin aktardığına göre, derbi için ilk belirlenen hakem FIFA kokartlı Halil Umut Meler’di. Ancak Meler, Uluslar Ligi’nde görev aldığı İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlandı ve bu nedenle derbiye katılamadı. TFF, Meler’in sakatlığı nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı ve Yasin Kol’u Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi olarak atadı.

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