Beşiktaş Galatasaray Derbisine Hazırlıklarını Tamamladı

BEŞİKTAŞ, MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, yarın gerçekleşecek Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir antrenman ile tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde hava koşullarına rağmen kondisyon ve taktik odaklı bir çalışma yapıldı.

ANtrenman DETAYLARI

İdman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladıktan sonra taktiksel çalışmalarla devam etti ve yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenman, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle Beşiktaş, önemli maça odaklanarak final aşamasını tamamladı.