Beşiktaş-Galatasaray Derbisine Türk Hakem Ataması

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE HAKEM TERCİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem atama kararı ile ilgili bazı gelişmeler yaşandığı ifade edildi. Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı bu önemli karşılaşmanın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi için TFF’ye resmi bir başvuru yapmıştı ancak bu talebine yanıt alamamıştı.

YERLİ HAKEMLE DEVAM EDİLECEK

Sabah gazetesinin haberine göre, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve birçok yönetici, yerli hakem kullanımından yana görüş belirtti. Bu durum sonucunda Beşiktaş-Galatasaray maçında büyük ihtimalle bir Türk hakemin düdük çalacağı belirtildi. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, federasyon kaynaklarından alınan bilgilere göre, 29 Mart’taki maçta yüzde 90 ihtimalle Türk bir hakem görev yapacak. Ayrıca sezonun geri kalanında oynanacak karşılaşmalarda da bu uygulamanın süreceği bildirildi. Merkez Hakem Kurulu’nun da bu düşüncede olduğu ifade ediliyor.