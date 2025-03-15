Beşiktaş-Galatasaray Derbisine Yabancı Hakem Kararı

YABANCI HAKEM TALEPLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasındaki derbiyi Sloven hakem Vincic yönetince, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan da derbiler için yabancı hakem talepleri geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, milli aranın ardından gerçekleştirilecek ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hangi hakemin görev yapacağına dair kararını açıkladı. Beşiktaş ile Galatasaray, 29 Mart’ta derbide karşı karşıya gelecek.

HAKEM KARARININ DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, önemli dev maçla ilgili hakem atamasını merakla beklenen bir şekilde duyurdu. NTV Spor’un haberine göre, 25. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de yabancı hakem tarafından yönetileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Süper Lig’in kalan haftalarındaki derbi karşılaşmalarının da TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun onayıyla yabancı hakemlerle gerçekleştirileceği belirtildi. Yönetim kurulunun bu kararı alırken, herkese eşit olma ve adalet duygusunu göz önünde bulundurarak hareket ettiği vurgulandı.