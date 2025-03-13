Beşiktaş-Galatasaray Derbisini Türk Hakem Yönetecek

DERBİ HAKEMİ BEKLENTİLERİ

Süper Lig’in 29. haftasında düzenlenecek olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde, maçın hakemi ve yabancı hakem atanıp atanmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Beşiktaş Kulübü, bu kritik karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yabancı hakem istemişti. Şimdi herkes, Beşiktaş-Galatasaray maçının hakeminin kim olacağını ve derbiyi yabancı hakemin yönetip yönetmeyeceğini merak ediyor.

TFF’DEN YERLİ HAKEM KARARI

Beşiktaş’ın yabancı hakem talebine rağmen, TFF yönetimi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), derbiyi Türk hakemin yönetmesine karar verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yerli hakemlerin bu tarz önemli maçlarda görev almasının Türk futbolunun gelişimi için daha uygun olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Türk hakem sahaya çıkacak.