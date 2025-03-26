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Beşiktaş-Galatasaray Derbisini Yerli Hakem Yönetecek

DERBİ HAKEMİ TARTIŞMALARI

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisini kimin yöneteceği, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalması sonrası, Beşiktaş cephesi derbilere yabancı hakem atanmasına karşı çıktığını belirtmişti.

TFF YÖNETİMİ TOPLANDI

Türkiye Futbol Federaasyonu (TFF) yönetimi, derbi hakemi konusunu masaya yatırmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yöneticilerin büyük çoğunluğu yerli hakemden yana görüş bildirirken, son karar için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam yetki verdi.

Hacıosmanoğlu’nun, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesi yönünde bir karar aldığı öğrenildi. Yaşanan fikir ayrılıklarının ardından, Ceyhun Kazancı’nın TFF’deki görevinden istifa etme kararı aldığı iddiaları gündemde.

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