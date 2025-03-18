Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Kim Olacak?

DERBİDE HAKEM TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbi için hakem seçimi hakkında tartışmalar sürüyor. Kritik karşılaşmada yerli veya yabancı hakemin görev alacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş, “Kesinlikle Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız. Bu kararımızdan bizi kimse döndüremez” ifadesiyle duruşunu ortaya koydu. Öte yandan, Galatasaray cephesi bu konuda henüz bir netlik kazanmadı.

TFF’DEN KARAR BEKLENİYOR

Hakem tayini konusundaki kararlılığı gösteren gözler, Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu, yerli hakem düşüncesine devam etmeyi planlıyor. Ancak yabancı hakem istemekte olan bazı TFF yöneticileri de bulunuyor. Bir üye ise bu konuda çekimser kalıyor. Sabah gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre, eğer yerli hakem belirlenirse, Beşiktaş-Galatasaray maçını Halil Umut Meler’in yöneteceği iddia ediliyor.

MATCH ZAMANI VE TARİHİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki bu önemli derbi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek.