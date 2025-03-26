Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Kim Oldu?

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY DERBİSİ HAKEMİ KİM OLACAK?

2025 yılı Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilecek Beşiktaş – Galatasaray derbisi öncesinde yaşanan hakem krizi, spor camiasında geniş yankı buldu. Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmasında yabancı hakem Slavko Vincic’in görev almasının ardından, Beşiktaş tarafı da aynı uygulamanın sürmesini talep etti. Peki, Beşiktaş ile Galatasaray maçının hakemi kim olacak? İşte detaylar…

HAKEM AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hangi hakem tarafından yönetileceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak derbi için kararını aldı. Önceki Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görevlendirilmişken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğinde yapılan değerlendirme sonucunda, Beşiktaş – Galatasaray derbisinin yerli bir hakem tarafından yönetilmesine karar verildi.

MUHTEMEL HAKEMLER KİMLER?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, kulislerde Mehmet Türkmen’in derbiyi yönetmesi en muhtemel isim olarak dikkat çekiyor. Türkmen’in yanında, Cihan Aydın ve Atilla Karaoğlan’ın da adaylar arasında olduğu kaydediliyor. TFF’nin bu kararı, federasyon içinde fikir ayrılıklarına yol açtı. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, derbiye yabancı hakem atanmasına yönelik talebinin reddedilmesi üzerine görevinden ayrıldığını duyurdu.