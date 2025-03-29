Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Açıklandı

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEM KADROSU

Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşecek derbi için hakem ekibi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli karşılaşmada orta hakem olarak Yasin Kol’un görev yapacağını açıkladı. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak. Bu kadro, derbinin yönetimini üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi de duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu akşam saat 20.30’da başlayacak dev karşılaşma için Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit’i Video Yardımcı Hakem olarak atadı. Deneyimli hakem, kritik anlarda VAR odasında müdahalede bulunacak. Yabancı VAR hakemi uygulaması, adil bir yönetim sağlamak için dikkat çeken bir adım oldu.