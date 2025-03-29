Haberler

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Açıklandı

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEM KADROSU

Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşecek derbi için hakem ekibi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli karşılaşmada orta hakem olarak Yasin Kol’un görev yapacağını açıkladı. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak. Bu kadro, derbinin yönetimini üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi de duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu akşam saat 20.30’da başlayacak dev karşılaşma için Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit’i Video Yardımcı Hakem olarak atadı. Deneyimli hakem, kritik anlarda VAR odasında müdahalede bulunacak. Yabancı VAR hakemi uygulaması, adil bir yönetim sağlamak için dikkat çeken bir adım oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Galatasaray Maçı İlk 11’ler Açıklandı mı?

Süper Lig'in 29. haftasında büyük derbi öncesi taraftarlar, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'leri merakla bekliyor. Derbi heyecanı tüm ülkeyi sarhoş etmiş durumda.
Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Saat ve Kadrolar

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için ilk 11'ler açıklandı. Karşılaşma, ligin kaderini etkileyebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.