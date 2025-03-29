Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Açıklandı

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY DERBİSİ İÇİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu akşam 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin VAR hakemini duyurdu. Polonya kökenli hakem Pawel Pskit, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacakken, AVAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

ORTA HAKEM VE YARDIMCILARI BELİRLENDİ

Karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kol olarak belirlendi. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem görevini ise Çağdaş Altay yerine getirecek. Süper Lig’de gün içinde görev alacak VAR ve AVAR hakemleri ile ilgili detaylar da paylaşıldı.