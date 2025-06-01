Beşiktaş, Galatasaray’ı 107-85 yendi

MAÇIN ÖZETİ
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Galatasaray: Cummings 10, Palmer 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Sadık Emir Kabaca 9, Blumbergs, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7, Yaman Alişan
Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 11, Needham 13, Mathews 20, Terry 2, Sleva 19, Allman 17, Plavsic, Yiğit Arslan 16, Morgan 9, Kerem Kuthan Konan, Yağız Aksu, Emir Adıgüzel 1.
1. Periyot: 29-23
Devre: 56-59
3. Periyot: 73-92
Beş faulle çıkan: 33.15 Morgan (Beşiktaş)
MAÇ SONUCUNUN DETAYLARI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray’ı deplasmanda 107-85 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın başlangıcında etkili bir performans sergileyen Galatasaray, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikada 11-4’lük bir avantaj elde etti. Ancak Mathews’un katkılarıyla Beşiktaş, 6. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 14-12. Dış atışlardan bulduğu sayılarla 7. dakikada öne geçen Beşiktaş, ilk periyodu 23-29 geride kapatmasına rağmen Galatasaray’ı sıkıştırmayı başardı.
İkinci çeyrekte Sleva ve Yiğit Arslan’ın basketleriyle toparlanan Beşiktaş, 14. dakikada 35-36’lık skorla öne geçti. Her iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla geçen periyodun sonundaki etkili oyunuyla, siyah-beyazlı takım soyunma odasına 59-56 üstün girdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİŞMELERİ
Üçüncü çeyrekte de Beşiktaş, etkili oyununu sürdürdü ve Mathews’un 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkararak 62-72’ye ulaştı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, hakeme itirazları sonrası üst üste iki teknik faul ile diskalifiye oldu. Beşiktaş, Galatasaray’ın oyununu düşürmesiyle farkı 19 sayıya çıkardı ve son periyoda 92-73 önde girdi.
DÖRDÜNCÜ PERİYOT VE MAÇ SONUCU
Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 107-85 kazanarak seriyi 2-0’la tamamladı ve yarı finale adını yazdırdı.