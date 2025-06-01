Beşiktaş, Galatasaray’ı 107-85 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Galatasaray: Cummings 10, Palmer 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Sadık Emir Kabaca 9, Blumbergs, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7, Yaman Alişan

Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 11, Needham 13, Mathews 20, Terry 2, Sleva 19, Allman 17, Plavsic, Yiğit Arslan 16, Morgan 9, Kerem Kuthan Konan, Yağız Aksu, Emir Adıgüzel 1.

1. Periyot: 29-23

Devre: 56-59

3. Periyot: 73-92

Beş faulle çıkan: 33.15 Morgan (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ’IN YARI FİNALE YÜKSELİŞİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Galatasaray’ı 107-85 yenerek seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Anadolu Efes ile mücadele edecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, boyalı alandan bulduğu sayılarla 3. dakikada 11-4 öne geçti. Ancak Mathews’un sayılarıyla Beşiktaş, 6. dakikada farkı 2’ye indirdi: 14-12. Dış atışlardan peş peşe basketler bulan Beşiktaş, 7. dakikada öne geçti: 19-20. Kalan sürede Izundu ile pota altını etkili kullanan Galatasaray, ilk periyodu 29-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Sleva ve Yiğit Arslan’ın basketleriyle toparlanan Beşiktaş, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 35-36. İki takım da çoğunlukla 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar buldu. Galatasaray, bir kez öne geçmesine izin veren Beşiktaş, devreye 59-56 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde Beşiktaş, Mathews’un 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 62-72. 27. dakikada Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, hakeme itirazlarının ardından üst üste iki teknik faul ile diskalifiye edildi. Beşiktaş, oyundan düşen Galatasaray karşısında farkı 19 sayıya çıkardı ve son periyoda 92-73 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 107-85 galip ayrılarak seriyi 2-0 kazanıp yarı finale yükseldi.