Beşiktaş, Galatasaray’ı 107-85 yendi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY’A KARŞI ZAFER KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka bir araya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen karşılaşmayı Beşiktaş, 107-85’lik skorla kazandı.

JONAH MATHEWS İLE BEŞİKTAŞ’IN GÖZDESİ

Beşiktaş’ın en skorer oyuncusu olan Jonah Mathews, maçı 20 sayıyla tamamlayarak takımının başarısında önemli rol oynadı. Buna karşın, Galatasaray’da Palmer 19 ve Michael Lamor Young 18 sayıyla mücadele etti. Ancak bu çabalar galibiyet için yeterli olmadı.

SERİDE DURUM 2-0’A GELDİ, YARI FİNALDE ANADOLU EFES’LE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla birlikte seriyi 2-0’a taşıyan Beşiktaş, yarı finale yükselmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, yarı finalde Mersin BŞB’yi eleyen Anadolu Efes ile finale çıkma mücadelesi verecek.