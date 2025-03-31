Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE GALATASARAY’IN NAMAĞLUP SERİSİ

Süper Lig’in merakla beklenen dev mücadelesinde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, bu zaferle sarı-kırmızılıların bu sezonki namağlup serisini sona erdirmiş oldu.

BAŞKAN ADALI’DAN PRİM SÖZÜ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda takıma 1 milyon euro (41 milyon TL) prim sözü verdi. Adalı, futbolculardan galibiyet beklediğini vurguladıktan sonra maç sonrasında soyunma odasına inerek oyuncuları teker teker tebrik etti ve prim sözünü yerine getireceğini açıkladı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA ETKİSİ

Bu önemli galibiyet, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirirken takım içinde de büyük bir moral kaynağı sağladı.