Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 mağlup etti

BEŞİKTAŞ, DERBİDE GALATASARAY’I YENDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’ı 91-75’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven, sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini belirtti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan derbi sonrası, Arseven başantrenör Dusan Alimpijevic ve oyunculardan Berk İbrahim Uğurlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÖZKAN ARSEVEN’İN AÇIKLAMALARI

Büyük maçları iyi bir şekilde oynadıklarının altını çizen Arseven, “Burada oynamak istedik. Çünkü 3 bin kişinin yerine 16 bin kişinin bu seyri güzel mücadeleyi izlemesi bizim için önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Ama daha çeyrek finaldeyiz. Galatasaray’la pazar günü maçımız var, orada da aynı başarıyı sağlayarak 2-0 ile seriyi geçeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş camiası bu sene basketbolda başarılı. İnşallah şampiyon olarak bu sezonu bitirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

DUSAN ALIMPİJEVİC’İN DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, ikinci maç için hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak, “Bu sadece tek bir maç. Eve dönüp dinlenmeliyiz. Bir dahaki maçta bu mücadeleden daha hazır olmalıyız çünkü Galatasaray çok yetenekli bir takım.” dedi.

BERK İBRAHİM UĞURLU’NUN GÖRÜŞLERİ

Derbide 19 sayı üreten Berk İbrahim Uğurlu, taraftarlardan övgüyle bahsederek, “Buraya gelen seyircimiz bize destek oldu. Çok iyi bir şekilde desteklediler, onlara teşekkür ediyorum. Seride 1-0 öne geçtik ama seri bitmiş değil. Bir maçı kazandık. Galatasaray da çok kaliteli bir ekibe sahip, çok iyi oyuncuları var. İkinci maça da bir reaksiyon vermek isteyecekler. Biz de oraya çıkıp maçın başından sonuna kadar en iyi şekilde mücadele edip, kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki performansını değerlendiren 29 yaşındaki oyuncu, “Hocam bana çok güveniyor. Takım arkadaşlarım güveniyor. Beşiktaş camiası güveniyor. Ben de bunu boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Özgüvenim de yerinde ve sahada olduğum sürece takıma katkı vermek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha iyisini yaparım.” diyerek sözlerini tamamladı.