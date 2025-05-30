Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 mağlup etti

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ilk maçında Galatasaray’ı 91-75 yenen Beşiktaş, yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven ile sezonda şampiyon olma isteklerini ifade etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen derbide Beşiktaş, play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. Özkan Arseven, başantrenör Dusan Alimpijevic ve oyuncu Berk İbrahim Uğurlu, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK MAÇLARDA BAŞARI

Arseven, büyük maçları iyi oynadıklarını vurguladı. “Burada oynamak istedik. Çünkü 3 bin kişinin yerine 16 bin kişinin bu seyri güzel mücadeleyi izlemesi bizim için önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Ama daha çeyrek finaldeyiz. Galatasaray’la pazar günü maçımız var, orada da aynı başarıyı sağlayarak 2-0 ile seriyi geçeceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullanan Arseven, Beşiktaş camiasının bu sene basketbolda başarılı olduğunu belirterek, “İnşallah şampiyon olarak bu sezonu bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Başantrenör Dusan Alimpijevic, ikinci maça hazırlanmanın önemine dikkat çekti. “Bu sadece tek bir maç. Eve dönüp dinlenmeliyiz. Bir dahaki maçta bu mücadeleden daha hazır olmalıyız çünkü Galatasaray çok yetenekli bir takım.” şeklinde konuştu.

TAKIM DOSTLUĞU VE GÜVEN

Derbi mücadelesinde 19 sayı atan Berk İbrahim Uğurlu, seyircilerin desteklerinden övgüyle bahsetti. “Buraya gelen seyircimiz bize destek oldu. Çok iyi bir şekilde desteklediler, onlara teşekkür ediyorum. Seride 1-0 öne geçtik ama seri bitmiş değil. Bir maçı kazandık. Galatasaray da çok kaliteli bir ekibe sahip, çok iyi oyuncuları var. İkinci maça da bir reaksiyon vermek isteyecekler.” dedi. Uğurlu, karşılaşmadaki performansına dair “Hocam bana çok güveniyor. Takım arkadaşlarım güveniyor. Beşiktaş camiası güveniyor. Ben de bunu boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Özgüvenim de yerinde ve sahada olduğum sürece takıma katkı vermek istiyorum.” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.