Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 yendi

YENİ MAÇTA BEŞİKTAŞ FİBABANKA RAKİBİNİ YENDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray’ı 91-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Beşiktaş, maça etkili bir başlangıç yaparak boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikada 10-1’lik bir skor avantajı elde etti. Savunmada da başarılı bir performans sergileyen siyah-beyazlı takım, Galatasaray’ın yaptığı top kayıplarını değerlendirerek farkı 4. dakikada 14 sayıya çıkardı: 15-1. Oyunun iki bölgesinde de ritmini yakalayamayan sarı-kırmızılı takım karşısında Beşiktaş, Mathews’in katkısıyla ilk çeyreği 24-6’lık üstünlükle tamamladı. Galatasaray çeyreğin ortalarında pota altından 12-0’lık bir seri yakalayarak farkı 6 sayıya düşürdü: 24-18. İlk çeyrek Beşiktaş’ın 26-21 üstünlüğüyle sona erdi.

Hücumda temposunu kaybeden Beşiktaş, Galatasaray’ın Cummings ile attığı basketler karşısında 12. dakikada üstünlüğü kaybetti: 26-28. Beşiktaş, Sleva ve Berk İbrahim Uğurlu ile üst üste sayılar bularak 14. dakikada yeniden öne geçti ve farkı 7 sayıya çıkardı: 35-28. Çeyreğin ikinci bölümünde karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede Beşiktaş, soyunma odasına 46-40’lık bir avantajla girdi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

İkinci yarıya taraftarının da desteğiyle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray’ın peş peşe yaşadığı top kayıplarını değerlendirerek 26. dakikada farkı yeniden 17 sayıya çıkardı: 61-44. Beşiktaş, final periyoduna 20 sayılık bir avantajla gitti: 71-51. Son çeyrekte sıcak bir oyun performansı sergileyen Beşiktaş, bu derbiyi 91-75’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. İki galibiyete ulaşacak takımın adının yarı finale yazılacağı bu serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets’ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün de derbiyi tribünden izlemiş bulunuyor.