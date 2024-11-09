“Beşiktaş, Galatasaray’ı Derbide Yendi”

BEŞİKTAŞ’IN İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANSI

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment, Galatasaray Petrol Ofisi’ni 1-0 mağlup etti. Tüpraş Stadı’nda gerçekleşen maçta, ev sahibi ekip ilk yarıda oldukça etkili bir performans sergiledi ve birçok gol pozisyonuna girdi. Ancak, Galatasaray kalecisi Gamze, rakip takımın net fırsatlarını değerlendirmesine izin vermedi. İlk yarı, 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

GALATASARAY’A KARŞI EDİLEN GALİBİYET

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş, aradığı golü buldu ve karşılaşmayı lehine çevirdi. Beşiktaş’ın sonrasında attığı bu gol, maçın sonucunu belirledi. Galatasaray takımının bu karşılaşmada gösterdiği direnç, pozisyon bulsalar da gole ulaşmalarını engelledi. Beşiktaş, bu galibiyetle önemli bir moral kazanmış oldu.