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Beşiktaş, Galatasaray’ı Solskjaer İle Yendi

BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ GALİBİYETİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray’ı Süper Lig’de mağlup eden ilk yabancı teknik direktör olma başarısını gösterdi. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında siyah-beyazlılar, Galatasaray’ı sahasında 2-1 yenerek önemli bir başarı elde etti. Bu galibiyet, Solskjaer için 14 yıl aradan sonra gelen bir ilki temsil ediyor.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER TARİHİ

Beşiktaş, bugüne kadar yabancı teknik direktörler yönetiminde Süper Lig’de Galatasaray’a karşı kazandığı son maçı 2010-2011 sezonunda Alman çalıştırıcı Bernd Schuster ile gerçekleştirmişti. O dönemde deplasmanda 2-1’lik bir skorla galip gelen takım, bu akşama kadar benzer bir başarıyı tekrarlayamamıştı. Solskjaer, Schuster’den sonra Sarı-Kırmızılı takım karşısında ligde kazanan ilk yabancı teknik adam olmayı başardı.

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