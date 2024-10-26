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Spor

Beşiktaş, Galatasaray ile Derbi Oynayacak

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BEŞİKTAŞ, GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların bir maç eksiğiyle 5 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, derbiden galip gelerek hem rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltmak hem de zirve yarışında yer almak istiyor.

BRONCKHORST’UN DERBİ HEYECANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig’deki ilk derbisine çıkacak. Geride kalan 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Hollandalı teknik adam, takımıyla birlikte namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor.

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