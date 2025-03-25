Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Karşısında Üstünlük Arıyor

BEŞİKTAŞ’IN GALATASARAY İLE YENİ STAT PERFORMANSI

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında hizmete açılan yeni stadyumunda Galatasaray’ı Süper Lig’de toplamda 8 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalar sonucunda 6 kez galip gelirken, sadece 1 defa mağlubiyet yaşadı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile tekrar karşılaşacak. Ligdeki son 7 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, bu eşleşmede galibiyete odaklandı. İç saha avantajı ise Beşiktaş için oldukça önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

İç saha avantajı ve istatistikler

Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016’daki Bursaspor maçıyla birlikte rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray ile ligde 8 kez karşılaşıp, bu dönemde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Beşiktaş, bu süreçte rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. Ayrıca, yeni stattaki ilk derbisi olan 24 Eylül 2016 tarihinde 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Son 10 karşılaşma performansı

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile evinde oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta rakibine 2-0 yenilen Beşiktaş, evinde sarı-kırmızılı ekibe karşı en son mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezon 1-0’lık skorla yaşadı. Bu 10 maçın geriye kalan 8 tanesinde Beşiktaş galip geldi ve 1 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişiklik Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı güven endekslerini duyurdu. Hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış yaşanırken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azalma gözlemlendi.
Haberler

Bayram Öncesi Şeker Ve Çikolata Yoğunluğu

Bursa'daki tarihi çarşıda Ramazan Bayramı için şeker ve çikolata satışları başladı. Fiyatlar 250-600 lira aralığında değişiyor, ilgi giderek büyüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.