Beşiktaş, Galatasaray Karşısında Üstünlük Arıyor

BEŞİKTAŞ’IN GALATASARAY İLE YENİ STAT PERFORMANSI

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında hizmete açılan yeni stadyumunda Galatasaray’ı Süper Lig’de toplamda 8 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalar sonucunda 6 kez galip gelirken, sadece 1 defa mağlubiyet yaşadı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile tekrar karşılaşacak. Ligdeki son 7 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, bu eşleşmede galibiyete odaklandı. İç saha avantajı ise Beşiktaş için oldukça önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

İç saha avantajı ve istatistikler

Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016’daki Bursaspor maçıyla birlikte rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray ile ligde 8 kez karşılaşıp, bu dönemde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Beşiktaş, bu süreçte rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. Ayrıca, yeni stattaki ilk derbisi olan 24 Eylül 2016 tarihinde 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Son 10 karşılaşma performansı

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile evinde oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta rakibine 2-0 yenilen Beşiktaş, evinde sarı-kırmızılı ekibe karşı en son mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezon 1-0’lık skorla yaşadı. Bu 10 maçın geriye kalan 8 tanesinde Beşiktaş galip geldi ve 1 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.