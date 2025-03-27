Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ’TAN GALATASARAY MAÇI HAZIRLIĞI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün düzenlediği antrenmanla devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde organize edildi.

ANRENMANIN İÇERİĞİ

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan bu idman, akabinde taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile yapılacak olan müsabakanın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla son verecek.