Beşiktaş Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray maçına yönelik hazırlıklara bugün yaptığı antrenmanla sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, hem kondisyon hem de taktik çalışmaları içeriyordu. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5’e 2 top kapma egzersizleriyle devam etti ve sonrasında minyatür kale ile dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

ANADOLU’YA DEVAM

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı şekilde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.