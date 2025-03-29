Beşiktaş Galatasaray Maçı İlk 11’ler Açıklandı mı?

“Beşiktaş Galatasaray İlk 11’ler Açıklandı mı?” Sorusunun Popülerliği

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiye dair en çok merak edilen konu, “Beşiktaş Galatasaray ilk 11’ler açıklandı mı?” sorusu oldu. Taraftarlar, takımlarının sahaya süreceği oyuncuları öğrenmek ve derbideki stratejilere dair analizler yapmak istiyor. Teknik direktörlerin seçimleri, maçın seyrini doğrudan etkileyebiliyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray ilk 11’ler nasıl şekillendi ve hangi yıldızlar sahaya çıkıyor?

BEŞİKTAŞ’IN KADROSU

Beşiktaş’ın ilk 11’inde şu oyuncular yer alıyor: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.

GALATASARAY’IN KADROSU

Galatasaray’ın 11’inde ise Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Morata ve Osimhen bulunuyor.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

2025 yılı içerisinde gerçekleşecek Trendyol Süper Lig’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, yalnızca beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. beIN Sports aboneliği olmayan izleyicilerin, maçı izleyebilmek için dijital platformlar üzerinden abonelik oluşturması gerekecek.