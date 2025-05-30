Beşiktaş Galatasaray Maçı Sonucu 91-75

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ali Şakacı

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 16, Mathews 19, Sleva 5, Berk Uğurlu 19, Terry 8, Yiğit Arslan 2, Allman 14, Morgan 6, Plavsic, Kerem Konan 2

GALATASARAY: Palmer Jr. 14, Young 8, Göksenin Köksal 2, Delgado 1, Wallace 4, Izundu 18, Cummings 11, Buğrahan Tuncer 10, Blumbergs 7, Sadık Kabaca

PERİYOT SONUÇLARI

1’İNCİ PERİYOT: 26-21

DEVRE: 46-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-51

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray arasında gerçekleşti. Ev sahibi Beşiktaş, serinin ilk maçını 91-75 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Maç hızlı bir başlangıç yaptı ve iki takım karşılıklı basketler buldu. İlk periyodu 26-21 önde kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 46-40 önde gitti. Üçüncü periyotta farkı açan siyah-beyazlı ekip, bu periyodu 71-51 önde tamamlayarak, maçı 91-75’lik skorla kazanmayı başardı.

SERİNİN İLERLEYİŞİ

İkinci maç, 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek, aksi halde seride üçüncü ve son maça geçilecek.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın önemli oyuncusu Ebrar Karakurt ve NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu maçı tribünden takip etti. Alperen, bu yıl All-Star’a seçilen ikinci Türk oyuncu olarak dikkat çekiyor.